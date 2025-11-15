De consignado até carnê: raio X do endividamento e da inadimplência no RS

Dívidas no cartão de crédito ocupam o 2º lugar no ranking de principais tipos de endividamento. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Não é novidade que a coluna acompanha permanentemente indicadores que são termômetro das finanças dos gaúchos. Agora, isso será feito principalmente pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência das Famílias, atualizada mensalmente pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS). Aliás, o presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn, tem alertado para os empréstimos consignados CLT, que começarão a aparecer mais nos próximos meses. Algumas financeiras estão cobrando juros de quase 15% ao mês dos trabalhadores, segundo o que as próprias empresas empregadoras têm reclamado à coluna.

Mas voltando à pesquisa da Fecomércio-RS, embora ainda abaixo do ano passado, o patamar de endividamento subiu em outubro a 84,6% das famílias de Porto Alegre. São consideradas dívidas de tomada de crédito, como cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros. Ou seja, não entram contas de água, luz e telefone.

Já quanto à inadimplência, o levantamento apontou que subiu a 24,5% as famílias com contas em atraso. O tempo médio de atraso aumentou para 30,2 dias. A parcela da renda comprometida com dívidas está em 29,3%.

A entidade teme que a inadimplência cresça em 2026, mesmo que o Banco Central corte a taxa de juro Selic. Isso porque há uma demora para o efeito chegar ao consumidor. O mercado de trabalho precisa seguir segurando as pontas. Nesta sexta-feira (14), o IBGE divulgou que a taxa de desemprego caiu a 4,1% no Rio Grande do Sul, renovando a mínima histórica. A queda, porém, ocorreu porque menos pessoas estavam buscando trabalho, já que o número de pessoas trabalhando também caiu.

Você se considera:

Muito endividado: 16,8%

Mais ou menos endividado: 49,2%

Pouco endividado: 18,6%

Não tem dívidas: 15,4%

Tipo de dívida:

Carnês: 54,3%

Cartão de Crédito: 52,1%

Financiamento de carro: 8,4%

Crédito Pessoal: 6,4%

Financiamento de casa: 5,1%

Crédito consignado: 3,4%

Outras Dívidas: 0,5%

Cheque Especial: 0%

Cheque Pré-datado: 0%

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: por que a conta de luz sobe 18% em um país com excesso de energia

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.