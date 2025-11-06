Construtora de SC entra no RS com prédio de R$ 60 milhões em Gramado

Construtora catarinense com 45 anos de mercado, a Saes Empreendimentos entra no mercado gaúcho com um prédio residencial de R$ 60 milhões em Gramado, na Serra. O BaumHaus usa a técnica japonesa Yakisugi, que queima a superfície da madeira para deixá-la mais resistente a fogo, insetos e fungos. Sua aparência fica escura e rústica.

A edificação terá 43 apartamentos de até 141 metros quadrados em seis andares, com seis mil metros quadrados de área construída. Os preços não foram informados ainda.

A área de uso comum terá espaços convencionais, como lavanderia, local de trabalho compartilhado (coworking) e reuso de água da chuva. O projeto é do arquiteto francês Greg Bousquet, do Architects Office (AO).

Em Santa Catarina, a Saes tem projetos em Itajaí, Camboriú, Itapema e Gaspar, além de um complexo logístico em Navegantes, o Ciway 470.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)