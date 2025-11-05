Condomínio de R$ 350 milhões em Osório terá marina e terrenos de até R$ 2,2 milhões

Um condomínio de R$ 350 milhões será construído em Osório entre os quilômetros 16 e 17 da Estrada do Mar. O Vivendas da Marina ficará às margens do Rio Tramandaí e perto da praia de Atlântida Sul. O projeto é das construtoras Velas da Marina e Marina Park, ambas do Grupo Marina Park, conhecido pelo parque aquático de Capão da Canoa.

Dos 346 lotes para construção de casas, 90% ficarão na beira da água, com possibilidade de atracar embarcações no local. Será possível navegar por água doce de Tramandaí a Itapeva, em Torres. Haverá ainda uma marina com garagens, lareira na rua, sauna, restaurante, praia artificial, cinema e piscina de borda infinita e outra com aquecimento.

O projeto prevê 40,6 hectares. A área total, porém, é de 320 hectares. As empresas chegam a falar sobre ter um aeroporto, além de outros empreendimentos residenciais e comerciais.

Os terrenos terão de 420 a 683 metros quadrados. Os preços ficam entre R$ 630 mil e R$ 2,2 milhões. A ideia é atingir R$ 500 milhões em vendas. A entrega está prevista para daqui a quatro anos. A obra vai gerar 80 empregos diretos e 180 indiretos. Projetos arquitetônico e urbanístico de Sérgio Medeiros e de interiores de Ednara Teixeira Pioner.

