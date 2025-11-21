Comando familiar predomina nas empresas do RS candidatas à liga de maiores do país

O percentual não surpreende, pois é um pouco acima da participação de 6% do Estado no PIB nacional. Santa Catarina tem 6% das emergentes e Paraná tem 5%.

Entre as de melhor performance no país, 10% são gaúchas. Já entre as de menor, 4% são daqui.

Curiosidade que também não surpreende pela tradição empresarial: Rio Grande do Sul (61%) e Paraná (57%) têm maior presença de empresas familiares entre as emergentes. A média nacional é de 46%.

No Rio Grande do Sul, 44% das empresas familiares são internacionalizadas. No país todo, são 39%.

Como elas se dividem no RS:

Melhor performance (venda e retorno bons) 37,3%

Foco em retorno (não em venda) 34,4%

Baixo desempenho (retorno e venda baixos) 17,9%

Foco em crescimento (mas retorno reduzido) 10,4%

Crescimento de vendas nos últimos cinco anos:

52% abaixo da média

48% acima da média

Rentabilidade (retorno sobre patrimônio):

28% abaixo da média

72% acima da média

