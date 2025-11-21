Comando familiar predomina nas empresas do RS candidatas à liga de maiores do país

O Rio Grande do Sul tem 7% das empresas emergentes do país, segundo estudo da Novara Advisory considerando companhias com receita anual entre R$ 300 milhões e R$ 1,2 bilhão, com fins lucrativos e informações financeiras públicas. A consultoria as chama de "candidatas à liga das maiores do país". Por aqui, comércio e indústria de alimentos se destacam.
O percentual não surpreende, pois é um pouco acima da participação de 6% do Estado no PIB nacional. Santa Catarina tem 6% das emergentes e Paraná tem 5%.
Entre as de melhor performance no país, 10% são gaúchas. Já entre as de menor, 4% são daqui.
Curiosidade que também não surpreende pela tradição empresarial: Rio Grande do Sul (61%) e Paraná (57%) têm maior presença de empresas familiares entre as emergentes. A média nacional é de 46%.
No Rio Grande do Sul, 44% das empresas familiares são internacionalizadas. No país todo, são 39%.
Como elas se dividem no RS:
- Melhor performance (venda e retorno bons) 37,3%
- Foco em retorno (não em venda) 34,4%
- Baixo desempenho (retorno e venda baixos) 17,9%
- Foco em crescimento (mas retorno reduzido) 10,4%
Crescimento de vendas nos últimos cinco anos:
- 52% abaixo da média
- 48% acima da média
Rentabilidade (retorno sobre patrimônio):
- 28% abaixo da média
- 72% acima da média
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)