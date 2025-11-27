Com "otimismo racional", lojas de Porto Alegre projetam bom avanço da venda de Natal

"O consumo migra do que é possível comprar para a personalização do presente", diz a entidade na pesquisa sobre vendas no Natal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ainda nem passou a Black Friday, mas o varejo já está projetando o Natal. A pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) projeta um faturamento de vendas de R$ 692 milhões em 2025. Isso representaria um crescimento de 11,2% sobre a data do ano passado, já descontada a inflação. A entidade diz haver um "otimismo racional":

"O mercado demonstra resiliência. O consumo migra do que é possível comprar para a personalização do presente, e isso é sustentado, em maior parte, pelo pleno emprego local (4,3% de desemprego) e pela injeção do 13º salário (que foi, em grande medida, distribuído mais cedo em 2024 devido às enchentes), o que contrabalança as pressões da Selic elevada e do endividamento familiar recorde.", analisa a entidade.

A pesquisa ouve consumidores e a soma total de venda prevista foi puxada pelo aumento na intenção total de gastos de R$ 770 em 2024 a R$ 1.023 agora em 2025. A média ficou em 4,6 presentes, custando em torno de R$ 271 cada.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)