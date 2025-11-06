Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Na Fronteira Oeste
Notícia

Com novo free shop em Livramento, RS passa a ter 32 lojas francas

O limite segue, por enquanto, em US$ 500 para compra sem imposto

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS