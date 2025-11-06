Com novo free shop em Livramento, RS passa a ter 32 lojas francas

Com sede em Uruguaiana e 2 mil funcionários, o Grupo Baklizi abriu mais uma loja franca. Esta Brasil Free Shop fica em Santana do Livramento.

Com investimento de R$ 5 milhões, instalará também na cidade uma unidade Mônaco e uma operação Só Ar, com foco em climatização. São 150 empregos.

O limite para compra sem imposto nas lojas de cidades brasileiras segue, por enquanto, em US$ 500, mas o turista pode consumir outros US$ 500 em Rivera.

Segundo a Frente Parlamentar dos Free Shops na Assembleia Legislativa, o Rio Grande do Sul está com 32 lojas francas. Elas ficam em Uruguaiana, Livramento, São Borja, Porto Mauá, Jaguarão, Porto Xavier, Quaraí e Barra do Quaraí. No país, são 41.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)