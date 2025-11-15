Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Para 2026
Notícia

Com "jipões" e mistério sobre preço dos carros, marca da China estreia no RS com três lojas

Inicialmente, serão vendidos três modelos híbridos, com carregamento na tomada

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS