Com "jipões" e mistério sobre preço dos carros, marca da China estreia no RS com três lojas

Mais uma marca de carros da China estreia no Rio Grande do Sul: Jetour, do Grupo Chery. A concessão ficou com o Grupo Sinosserra, que abrirá duas lojas em Porto Alegre e uma em Novo Hamburgo.
A da Avenida Brino, 555 (esquina com a Sertório, na Capital), está prevista para o primeiro trimestre de 2026. A outra será em frente ao estádio Beira-Rio. Já em Novo Hamburgo, a concessionária ficará na Rua Primeiro de Março, 1466.
Venderão três modelos híbridos plug-in (com abastecimento na tomada): S06, T1 e T2. O primeiro é um esportivo urbano, enquanto os outros dois são "estilo jipão", diz a diretora de Negócios Automotivos do Grupo Sinosserra, Daniela Ribeiro.
Os preços ainda são um mistério da montadora, mas Daniela espera que sejam competitivos. A executiva também aguarda definições de padrão de loja e de fornecedores para calcular o investimento nas três concessionárias.
Criado em 1947, o Grupo Sinosserra tem 17 lojas no RS, onde vende veículos da Volkswagen, Chevrolet, Jeep e Kia.
*Com Diogo Duarte
