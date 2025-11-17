Caos das ferrovias, leilão de baterias, enxugamento de lojas, marcas que voltam e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- MPF diz para Rumo suspender imediatamente retirada de trilhos de ferrovias do RS. Entrevista com o procurador da República Osmar Veronese
- Leilão de baterias: como impacta a conta de luz e evita cortes de energia solar e eólica. Entrevista com Jeremias Wolff, CEO da Electric Consultoria e Frederico Boschin, consultor regional de SC da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar)
- Lojas do RS esperam que 13º salário turbine vendas na Black Friday
- Varejista gaúcha de móveis e materiais de construção volta a fechar lojas no RS
- As famosas Zara e Sephora reabrirão lojas em shopping de Porto Alegre
- Atraso de dois meses na “Times Square” de Balneário Camboriú cancelou homenagem ao RS. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga
