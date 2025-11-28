Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Destilados
Notícia

Cachaçaria de R$ 80 milhões em Ivoti ficará pronta em 2027

Fábrica terá uma caldeira elétrica abastecida por energia solar

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS