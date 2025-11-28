Cachaçaria de R$ 80 milhões em Ivoti ficará pronta em 2027

Subiu a R$ 80 milhões o investimento que está sendo feito para construir a nova fábrica da cachaçaria Weber Haus, em Ivoti. É quase o dobro do previsto quando o projeto foi anunciado, há alguns anos.

Além de cachaça, serão produzidas outras bebidas. O prédio terá 7,8 mil metros quadrados. Da última vez que falou à coluna, o CEO Evandro Weber destacou o uso de uma caldeira elétrica abastecida por painéis de energia solar. A ideia é inaugurar a fábrica em 2027.

No dia oito de dezembro, será feito o lançamento da pedra fundamental. Usualmente, estas solenidades ocorrem antes do início da obra, mas, como as imagens mostram, a construção já está bem adiantada.

A história da Weber Haus começou em 1824, quando a família chegou da Alemanha no Rio Grande do Sul, mas a produção de destilados de cana-de-açúcar teve início em 1848. A marca hoje é vendida em 31 países.

