Bolsonaro, fundo constitucional, ferrovias, dólar Ibovespa e mais agenda 24.11

Agenda

Apesar do noticiário político, a economia não está sentindo impactos da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro: Desdém de Trump sobre prisão de Bolsonaro traz alívio à economia

FGV: Sondagem do consumidor de novembro.

Relatório Focus, do Banco Central, com previsões do mercado para a economia.

Arrecadação federal em outubro, com dados da Receita Federal.

Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga a Sondagem Industrial.

Secretária de Comércio Exterior (Secex) divulga Balança comercial, com dados semanais.

Assunto importantíssimo para a economia do RS, o drama das ferrovias gaúchas será tema de uma reportagem aprofundada hoje no Jornal do Almoço, da RBS TV. Vamos mostrar o sucateamento da estrutura, a retirada dos trilhos pela Rumo e o que dizem as autoridades. Amanhã, o governo federal anunciará a carteira de concessões de 2026, com a Malha Sul: Ferrovias do Sul entrarão no plano de concessão federal em 2026

Outro assunto relevante para o Estado, o projeto que cria um fundo constitucional também para Sul e Sudeste tem audiência pública da Assembleia hoje provocada pela Federação das Indústrias do RS (Fiergs), ainda que seja pauta federal. O presidente, Cláudio Bier, o tem como bandeira da sua gestão. Foram convocados políticos, empresários e órgãos da sociedade para mostrar força ao Congresso: As previsões para votar no Congresso projeto que cria fundo de investimentos para o Sul

Pílulas

Dólar subiu 1,18%, para R$ 5,40. Ibovespa caiu 0,39%, aos 154.770 pontos.

