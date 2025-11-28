Bloco empresarial gaúcho pede restrições a bets com apoio de entidades de SC e PR

Documento diz que “o vício em jogo está destruindo famílias”. Joédson Alves / Agência Brasil/Divulgação

Após algumas semanas de debates e reflexões, saiu uma nota forte do Bloco Empresarial Gaúcho pedindo maior tributação e restrição à publicidade de bets, as apostas esportivas online. O movimento é encabeçado por Federasul, Agas (de supermercados), FAGV (de associações de varejo) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), que já vêm há algum tempo manifestando a preocupação à coluna, citando o impacto na renda do consumidor e também dos próprios funcionários. Assinam junto o documento Cremers (conselho de médicos), Setcergs (de transportadoras de cargas), Sescon (de contabilidade), Federação Varejista e Sindilojas RS.

Nota do Bloco Empresarial Gaúcho. Divulgação / Divulgação

O texto do documento abre com o alerta de que bet vicia e que “o vício em jogo está destruindo famílias”. Além de aumento da tributação, pede a políticos uma restrição semelhante à publicidade de outros produtos com este efeito. Em geral, se referem a cigarros.

A coluna procurou o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) e aguarda retorno sobre o assunto.

Comércio

O comércio no geral começou a se manifestar primeiro quanto ao avanço das bets nas finanças familiares. De alguns meses para cá, a pauta tomou as discussões dos supermercadistas, pois as apostas passaram pegar a fatia do orçamento familiar que era direcionada à alimentação. Presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Lindonor Peruzzo Júnior enviou à coluna sua preocupação com as vendas que estão "complicadas" desde o Dia das Mães. Diz que as bets pegaram muito do faturamento do setor, além do comprometimento da renda dos consumidores que tomaram empréstimos pelo consignado CLT, especialmente aqueles com juro muito alto.

E ainda nesta semana, o presidente reeleito da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer, listou à coluna suas preocupações para 2026, citando bets junto de estiagens e aumento forte da presença de produtos chineses nas vendas.

Dívidas bancárias

Recentemente, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, contou que o banco percebe aumento do endividamento provocado por bets.

— Na minha opinião, bets fazem um dano grande, sobretudo à economia popular. As pessoas passam a jogar achando que é investimento. Isso é muito ruim — disse.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)