Bloco empresarial gaúcho, campus de R$ 400 milhões, atacarejo na Cidade Baixa e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Bloco empresarial do RS começa a ouvir e apresentar pleitos para as eleições. Entrevista com Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul
- Começa obra do campus de R$ 400 milhões que formará cientistas da computação no RS. Entrevista com o diretor de Desenvolvimento e Operações do ITEC, Cristiano Richter
- Aos 69 anos, empresa gaúcha cria grupo com sete negócios: "Queremos mostrar robustez"
- Uma das estruturas de energia mais importantes do RS é modernizada com R$ 228 milhões
- Grupo gaúcho abrirá atacarejo onde ficava o supermercado Nacional da Aureliano, na Cidade Baixa
- Reta final de negociações para instalar fábrica de chips de R$ 1 bi no RS
- Montadora chinesa BYD abre no RS sua 200ª loja de carros elétricos no Brasil. Com Isadora Terra
- Academia conhecida pela música alta e luzes coloridas abrirá franquias no RS. Com Diogo Duarte
