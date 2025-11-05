Black Friday caiu no gosto de 75% dos porto-alegrenses; o que, onde e quanto vão comprar

Iniciada nos Estados Unidos e inserida no Brasil pelo comércio online, a Black Friday caiu no gosto de 75% dos consumidores ouvidos na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). A liquidação está marcada para 28 de novembro agora em 2025. Porém, só metade pretende adquirir algo neste ano, o que a entidade atribui ao aperto financeiro das famílias, dada a inadimplência alta.
Um ponto importante: praticamente metade dos consumidores usa sites que comparam preços. Outro dado relevante: quase metade está deixando de comprar em outras épocas do ano para aproveitar a Black Friday, bem acima do ano passado.
A média prevista de gasto é de R$ 1,9 mil, bem superior aos R$ 1,3 mil de 2024. Com isso, o Sindilojas projeta vendas de R$ 1 bilhão.
A lista de desejos:
- Eletrodomésticos
- Eletrônicos e eletroportáteis
- Roupas
- Móveis e estofados
- Calçados
- Cosméticos, perfumes e produtos de higiene
- Utensílios domésticos
- Brinquedos
- Livros
- Acessórios de informática
Locais de compra:
- Loja de rua
- E-commerce
- Loja de shopping
