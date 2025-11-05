Black Friday caiu no gosto de 75% dos porto-alegrenses; o que, onde e quanto vão comprar

Quase metade dos entrevistados está deixando de comprar em outras épocas do ano para aproveitar a data. Jefferson Botega / Agencia RBS

Iniciada nos Estados Unidos e inserida no Brasil pelo comércio online, a Black Friday caiu no gosto de 75% dos consumidores ouvidos na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). A liquidação está marcada para 28 de novembro agora em 2025. Porém, só metade pretende adquirir algo neste ano, o que a entidade atribui ao aperto financeiro das famílias, dada a inadimplência alta.

Um ponto importante: praticamente metade dos consumidores usa sites que comparam preços. Outro dado relevante: quase metade está deixando de comprar em outras épocas do ano para aproveitar a Black Friday, bem acima do ano passado.

A média prevista de gasto é de R$ 1,9 mil, bem superior aos R$ 1,3 mil de 2024. Com isso, o Sindilojas projeta vendas de R$ 1 bilhão.

A lista de desejos:

Eletrodomésticos

Eletrônicos e eletroportáteis

Roupas

Móveis e estofados

Calçados

Cosméticos, perfumes e produtos de higiene

Utensílios domésticos

Brinquedos

Livros

Acessórios de informática

Locais de compra:

Loja de rua E-commerce Loja de shopping

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: a tarifa do Dmae após a concessão

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.