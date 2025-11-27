Black Friday: a coluna testou assistentes de IA para buscar o menor preço

Quando a coluna publicou um Seu Dinheiro Vale Mais indicando monitores de preços como dica para economizar na Black Friday, uma leitora sugeriu usar Inteligência Artificial (IA). O colega Diogo Duarte, que trabalha na coluna, testou alguns mecanismos, mas encontrou dicas genéricas, orientações limitadas e até alguns erros que podem confundir quem busca a loja com o menor preço.
Um exemplo: ao perguntar para o Google Gemini em qual loja um modelo "X" de liquidificador estava sendo vendido ao menor preço, a ferramenta indica um site a R$ 69,90. Porém, ao clicar no link fornecido, o preço é, na verdade, R$ 89,90. Além disso, outros sites vendem o mesmo item a R$ 79,90.
Já o ChatGPT foi mais assertivo neste exemplo específico: sugeriu a loja que vende o liquidificador por R$ 79,90. Porém, em um segundo teste, com outro modelo de uma marca diferente, sugeriu uma loja com preço de R$ 431, enquanto o mesmo local que apontou no primeiro teste vende este outro modelo a R$ 377.
A coluna também pediu às duas IAs dicas gerais para economizar na Black Friday, que será realizada nesta sexta-feira (28). As respostas foram parecidas: sugerem uso de rastreadores de preço (dica que a coluna dá há anos), pagamento à vista e atenção a possíveis golpes e fraudes.
Outras dicas da coluna:
- Consulte a reputação da loja no Reclame Aqui. Comprar de lojas que respondem e costumam resolver as reclamações de clientes pode evitar dores de cabeça depois.
- Muitos sites possuem cupons que dão desconto na primeira compra ou até frete grátis. Pesquise "cupom de desconto (nome da loja)" no Google e teste na hora de fechar o pedido.
- Não faça compras impulsivas. Pense se de fato está precisando do item e se esse dinheiro não vai fazer falta depois.
*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)