Black Friday: a coluna testou assistentes de IA para buscar o menor preço

Google Gemini e ChatGPT tiveram dificuldades para encontrar o preço mais baixo de alguns produtos. pcruciatti / Shutterstock

Quando a coluna publicou um Seu Dinheiro Vale Mais indicando monitores de preços como dica para economizar na Black Friday, uma leitora sugeriu usar Inteligência Artificial (IA). O colega Diogo Duarte, que trabalha na coluna, testou alguns mecanismos, mas encontrou dicas genéricas, orientações limitadas e até alguns erros que podem confundir quem busca a loja com o menor preço.

Um exemplo: ao perguntar para o Google Gemini em qual loja um modelo "X" de liquidificador estava sendo vendido ao menor preço, a ferramenta indica um site a R$ 69,90. Porém, ao clicar no link fornecido, o preço é, na verdade, R$ 89,90. Além disso, outros sites vendem o mesmo item a R$ 79,90.

Já o ChatGPT foi mais assertivo neste exemplo específico: sugeriu a loja que vende o liquidificador por R$ 79,90. Porém, em um segundo teste, com outro modelo de uma marca diferente, sugeriu uma loja com preço de R$ 431, enquanto o mesmo local que apontou no primeiro teste vende este outro modelo a R$ 377.

A coluna também pediu às duas IAs dicas gerais para economizar na Black Friday, que será realizada nesta sexta-feira (28). As respostas foram parecidas: sugerem uso de rastreadores de preço (dica que a coluna dá há anos), pagamento à vista e atenção a possíveis golpes e fraudes.

Outras dicas da coluna:

Consulte a reputação da loja no Reclame Aqui. Comprar de lojas que respondem e costumam resolver as reclamações de clientes pode evitar dores de cabeça depois.

Muitos sites possuem cupons que dão desconto na primeira compra ou até frete grátis. Pesquise "cupom de desconto (nome da loja)" no Google e teste na hora de fechar o pedido.

Não faça compras impulsivas. Pense se de fato está precisando do item e se esse dinheiro não vai fazer falta depois.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: por que a conta de luz está disparando para o consumidor

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)