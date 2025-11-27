Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Liquidação
Notícia

Black Friday: a coluna testou assistentes de IA para buscar o menor preço

Além disso, as dicas de economia são muito básicas

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS