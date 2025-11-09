Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em clima de COP30
Notícia

Bioeconomia na indústria: o que o Sul já faz e o que falta para o impulso verde

Pesquisa mostra as ações mais e menos adotadas pelas fábricas daqui

Giane Guerra

Direto de Belém (PA)

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS