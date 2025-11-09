Bioeconomia na indústria: o que o Sul já faz e o que falta para o impulso verde

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.
O Sul é a região onde mais empresários veem a importância da bioeconomia para o futuro da indústria. Ao menos, foi o que disseram à Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em clima de COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática), a coluna recortou da pesquisa as respostas dadas por empresários daqui.
Bioeconomia:
- Dá total importância 22%
- Se importa muito 38%
- Se importa mais ou menos 23%
- Se importa um pouco 13%
- Não se importa com o assunto 2%
- Não sabe 2%
As ações mais adotadas:
- Para reduzir a geração de resíduos sólidos 93%
- Modernização de máquinas 85%
- Otimização do consumo de energia 83%
- Aprimoramento de processos 80%
- Otimizar uso da água 75%
As ações menos adotadas:
- Oferecer produto como serviço em aluguel ou contrato de performance 25%
- Troca de material e energia entre empresas 28%
- Reuso da água 56%
- Mitigação da emissão de gases de efeito estufa 56%
- Uso de fontes renováveis de energia 57%
Barreiras mais citadas:
- Falta de incentivos de governo 47%
- Falta de cultura de sustentabilidade do mercado 30%
- Custos adicionais 31%
- Falta de mão de obra especializada 20%
- Crédito difícil 15%
Qual a percepção sobre biodiversidade:
- Deve ser conservada, garantindo seu uso sustentável
- Deve fazer parte dos negócios, sempre de forma sustentável
- Deve fazer parte das políticas de responsabilidade socioambiental das empresas
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: atacarejo em antigo Nacional, R$ 228 milhões em subestação e largada da obra do Itec
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)