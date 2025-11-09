Bioeconomia na indústria: o que o Sul já faz e o que falta para o impulso verde

Projeto da Randoncorp reutiliza areia resultante do processo de fundição na construção civil. João Lazzarotto

O Sul é a região onde mais empresários veem a importância da bioeconomia para o futuro da indústria. Ao menos, foi o que disseram à Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em clima de COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática), a coluna recortou da pesquisa as respostas dadas por empresários daqui.

Bioeconomia:

Dá total importância 22%

Se importa muito 38%

Se importa mais ou menos 23%

Se importa um pouco 13%

Não se importa com o assunto 2%

Não sabe 2%

As ações mais adotadas:

Para reduzir a geração de resíduos sólidos 93%

Modernização de máquinas 85%

Otimização do consumo de energia 83%

Aprimoramento de processos 80%

Otimizar uso da água 75%

As ações menos adotadas:

Oferecer produto como serviço em aluguel ou contrato de performance 25%

Troca de material e energia entre empresas 28%

Reuso da água 56%

Mitigação da emissão de gases de efeito estufa 56%

Uso de fontes renováveis de energia 57%

Barreiras mais citadas:

Falta de incentivos de governo 47%

Falta de cultura de sustentabilidade do mercado 30%

Custos adicionais 31%

Falta de mão de obra especializada 20%

Crédito difícil 15%

Qual a percepção sobre biodiversidade:

Deve ser conservada, garantindo seu uso sustentável

Deve fazer parte dos negócios, sempre de forma sustentável

Deve fazer parte das políticas de responsabilidade socioambiental das empresas

