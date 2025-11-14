Azeite de oliva de Viamão é o único brasileiro entre os 10 mais premiados do mundo

De Viamão, a Estância das Oliveiras foi a única brasileira entre as 10 mais premiadas do mundo, conforme a atualização de 2025 do EVOO World Ranking, ranking das diversas competições de azeites de oliva. A gaúcha ficou em terceiro lugar, atrás da Nova Vera Gida ve Tarim San. Tic, da Turquia, e da Gallo Worldwide, de Portugal;
O sócio, Rafael Goelzer, destaca ainda que a propriedade teve sete dos 10 azeites do Brasil que mais ganharam prêmios.
Veja quais e a posição no Top 100:
22. Estância das Oliveiras Coratina
26. Estância das Oliveiras Signature
29. Estância das Oliveiras Los Dos
40. Estância das Oliveiras Picual
43. Estância das Oliveiras Koroneiki
44. Estância das Oliveiras Arbequina
56. Estância das Oliveiras Blend Exclusivo
