Azeite de oliva de Viamão é o único brasileiro entre os 10 mais premiados do mundo

Estância das Oliveiras teve sete dos 10 azeites do Brasil que mais ganharam prêmios. Estância das Oliveiras / Divulgação

De Viamão, a Estância das Oliveiras foi a única brasileira entre as 10 mais premiadas do mundo, conforme a atualização de 2025 do EVOO World Ranking, ranking das diversas competições de azeites de oliva. A gaúcha ficou em terceiro lugar, atrás da Nova Vera Gida ve Tarim San. Tic, da Turquia, e da Gallo Worldwide, de Portugal;

O sócio, Rafael Goelzer, destaca ainda que a propriedade teve sete dos 10 azeites do Brasil que mais ganharam prêmios.

Veja quais e a posição no Top 100:

22. Estância das Oliveiras Coratina

26. Estância das Oliveiras Signature

29. Estância das Oliveiras Los Dos

40. Estância das Oliveiras Picual

43. Estância das Oliveiras Koroneiki

44. Estância das Oliveiras Arbequina

56. Estância das Oliveiras Blend Exclusivo

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: falência de ervateira, novo comando da CDL e farmácias versus supermercados

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)