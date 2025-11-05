Atualizações da Agergs sobre a tarifa social da água e o preço do gás natural 

Definição em relação ao reajuste do gás natural será feita somente em fevereiro; já sobre a tarifa social da água, não há previsão. Jonathan Heckler, RBSTV / Agencia RBS / Reprodução

Uma atualização sobre as duas demandas recentes dos leitores da coluna com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs). Sobre a tarifa social da Corsan Aegea, a presidente da agência reguladora, Luciana Luso de Carvalho, disse que se decidiu avaliar a possibilidade de tratá-la separadamente do processo de reequilíbrio do contrato da companhia de água e saneamento, que demandará ainda mais tempo. A Corsan afirma aguardar há seis meses a liberação para ampliar o benefício de 45 mil para 473 mil famílias.

Já sobre a tarifa do gás natural, o vice-presidente da Agergs, Marcelo Spilki, diz que o repasse segue previsto para fevereiro de 2026. Argumentou que não foi antecipado extraordinariamente, apesar da redução pela Petrobras de 14% em agosto e de 1,7% na semana passada, porque a Sulgás teria crédito anterior e ficaria nula a alteração no preço. Avaliações fora das semestrais ocorrerão quando o ajuste passar de 10%, afirma. A Petrobras ajusta preços trimestralmente.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: a tarifa do Dmae após a concessão

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.