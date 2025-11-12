Atraso de dois meses na “Times Square” de Balneário Camboriú cancelou homenagem ao RS

Com dois meses de atraso, foi inaugurado o New York Food & Lounge, em Balneário Camboriú (SC). O adiamento cancelou a homenagem que seria feita em setembro ao Rio Grande do Sul, com imagens em referência aos festejos farroupilhas, o que havia sido dito à coluna em maio. Segundo o sócio-proprietário Carlos Nacli, atrasaram o fechamento de contratos e a instalação do telão de cinco andares, que dá o apelido de "Times Square Brasileira" ao local.

O complexo de restaurantes, que inicialmente teria 26 operações, contará com 20, pois algumas marcas unificaram espaços. Por enquanto, há 10 lojas em funcionamento. O investimento no projeto é de R$ 50 milhões.

O telão terá anúncios de empresas e pessoas, que definirão o modelo pelo site da Times Square Brasil. Semelhantes às de Nova York, as inserções terão 15 segundos e poderão ser em 3D (tridimensionais). Conteúdos ofensivos ou políticos não serão permitidos.

Em tempo, Nacli diz que os gaúchos poderão ser homenageados em algum outro momento.

— Os gaúchos têm moral com a gente — brincou.

Como havia sido dito à coluna que ocorreria a homenagem em setembro. New York Food Lounge / Divulgação

