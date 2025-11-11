Assinado contrato para Zaffari abrir supermercado em shopping de Porto Alegre

Nova unidade do Zaffari assumirá ponto que era operado pelo Nacional no Praia de Belas Shopping. Diogo Duarte / Grupo RBS

Foi assinado o contrato para o Zaffari abrir um supermercado no espaço onde ficava o Nacional do Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A coluna já vinha há meses acompanhando a negociação, que agora teve um desfecho positivo. A informação será comunicada ao mercado nesta terça-feira (11), pois a Iguatemi, dona do shopping, tem capital aberto na bolsa de valores.

A bandeira Nacional foi extinta pelo Carrefour, que até queria manter esta loja com a própria marca do grupo francês. Porém, acabou fechando a unidade em agosto. Para o Praia de Belas, é importante a presença do Zaffari, com seu potencial de atrair clientes para seu centro de compras. Isso aparece na declaração oficial do vice-presidente Comercial da Iguatemi S.A., André Moreno, ao dizer que “gera valor para o consumidor e o ecossistema.” No mesmo documento, a gerente-geral do Praia de Belas, Patrícia Sanhudo, informa que estão sendo abertas mais operações de alimentação e serviços. Lembrando que, recentemente, a coluna noticiou a instalação da gigante sueca de moda H&M, ocupando principalmente o espaço onde ficava a Livraria Saraiva.

Ainda não há data para abertura do Zaffari do Praia de Belas Shopping. A área, porém, já estava sendo preparada, com deslocamento de lojas para ser ampliada. A negociação entre as empresas foi noticiada pela primeira vez em junho. O Nacional estava no shopping desde 1991.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: falência de ervateira, novo comando da CDL e farmácias versus supermercados

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)