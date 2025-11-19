As previsões para votar no Congresso projeto que cria fundo de investimentos para o Sul

Matéria é debatida em Brasília desde outubro. Sergio LIMA / AFP

Outra frente que trabalha para "desencantar" um fundo constitucional também para Sul e Sudeste, o Conselho de Articulação Política da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) recebeu a previsão de votar na primeira quinzena de dezembro o relatório do projeto na Câmara dos Deputados. Depois disso, para o plenário, a votação seria articulada para a largada de 2026 com o presidente da casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), tentando antecipar-se a tumultos de agenda eleitoral. A informação foi repassada à entidade pelo gabinete do deputado Toninho Wandscheer (PP-PR), autor da Proposta de Emenda à Constituição 27/23 (PEC).

Nesta toada, será realizada na próxima segunda-feira (24), na Fiergs, uma audiência pública da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, provocada pelo deputado Guilherme Pasin (PP) a pedido da entidade industrial. A ideia é que a bancada estadual também entre na pressão institucional, ainda que não vote. Os deputados federais estão convocados para o encontro também, claro.

A coluna criticou quando não estiveram no anúncio da comissão, compareceram à criação e, agora, acompanha se estarão nos demais eventos sobre o assunto, de extrema importância para a economia gaúcha. Foram convidados também governo do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Aguardando as confirmações.

Em tempo, Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm fundo constitucional desde a Constituição de 1988. A comissão também pretende ouvir as entidades empresariais, como o autor da PEC disse à coluna. Uma data chegou a ser marcada, mas foi cancelada e deve ser reagendada.

