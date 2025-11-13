As famosas Zara e Sephora reabrirão lojas em shopping de Porto Alegre

Lojas da Zara e da Sephora voltarão ao BarraShoppingSul anos após serem fechadas. Montagem / GZH

Duas famosas marcas internacionais voltarão a ter lojas no BarraShoppingSul, operação da Multiplan na zona sul de Porto Alegre. Uma delas é a Zara, rede espanhola de moda, em uma área de 3 mil metros quadrados. A empresa havia fechado sua unidade no shopping em 2022, quando encerrou outras operações pelo país. Sua estreia no Brasil foi em 1999.

A outra que retornará ao Barra com um espaço superior a 500 metros quadrados é a Sephora, tradicional varejista francesa de cosméticos. Esta havia fechado sua loja em 2019, ainda antes da pandemia.

Uma boa fonte da coluna disse que os contratos estão assinados. As operações serão abertas ao longo de 2026. A aposta, ao que tudo indica, é no aumento do fluxo de clientes com a construção próxima do bairro planejado Golden Lake, também da Multiplan, com estimativa de 1,5 mil moradores com o perfil de cliente das varejistas.

