Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

De volta
Notícia

As famosas Zara e Sephora reabrirão lojas em shopping de Porto Alegre

Aposta é no aumento do fluxo de clientes com o bairro planejado que está sendo construído no entorno

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS