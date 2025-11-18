As 10 marcas mais lembradas pelo porto-alegrense para compras na Black Friday

Quais são as marcas mais lembradas pelos porto-alegrenses para Black Friday? A pergunta está na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), que, como a coluna já noticiou, mostrou que a data de compras caiu no gosto de 75% dos consumidores da Capital, ainda que metade tenha planos de comprar neste ano. A liquidação está marcada para 28 de novembro.
A marca brasileira Magazine Luiza lidera, seguida logo por Samsung. Com bem menos citações, aparece a Amazon, gigante do comércio eletrônico que abriu 760 vagas temporárias para operação de seus centros logísticos no Rio Grande do Sul nesta alta temporada de vendas. Sinônimo de eletrodomésticos, a Brastemp vem na sequência. E apesar do seu avanço nas vendas, a plataforma asiática Shopee ainda aparece em último no ranking.
- Magazine Luiza 15,5%
- Samsung 13,3%
- Amazon 6,5%
- Brastemp 6%
- Nike 4,5%
- Adidas 3,8%
- Consul 3,5%
- Electrolux 3,3%
- LG 3,3%
- Shopee 2,5%
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)