As 10 marcas mais lembradas pelo porto-alegrense para compras na Black Friday

Quais são as marcas mais lembradas pelos porto-alegrenses para Black Friday? A pergunta está na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), que, como a coluna já noticiou, mostrou que a data de compras caiu no gosto de 75% dos consumidores da Capital, ainda que metade tenha planos de comprar neste ano. A liquidação está marcada para 28 de novembro.

A marca brasileira Magazine Luiza lidera, seguida logo por Samsung. Com bem menos citações, aparece a Amazon, gigante do comércio eletrônico que abriu 760 vagas temporárias para operação de seus centros logísticos no Rio Grande do Sul nesta alta temporada de vendas. Sinônimo de eletrodomésticos, a Brastemp vem na sequência. E apesar do seu avanço nas vendas, a plataforma asiática Shopee ainda aparece em último no ranking.

Magazine Luiza 15,5% Samsung 13,3% Amazon 6,5% Brastemp 6% Nike 4,5% Adidas 3,8% Consul 3,5% Electrolux 3,3% LG 3,3% Shopee 2,5%

