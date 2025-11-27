Aos 114 anos, cooperativa gaúcha prepara recuperação judicial com dívida de R$ 1 bi

No pedido à Justiça, Cotribá argumentou que a crise financeira coloca a continuidade das operações sob risco. Cotribá / Divulgação

Cooperativa mais antiga do país, com 114 anos, a Cotribá (Cooperativa Agrícola Mista General Osório), com sede em Ibirubá, se prepara para pedir recuperação judicial. Solicitou à Justiça o que se chama de "tutela cautelar em caráter antecedente", para suspensão antecipada da cobrança de dívidas e desbloqueio de ativos financeiros. O endividamento bancário supera R$ 1 bilhão, com vencimento de R$ 400 milhões ainda em novembro.

Na petição, argumentou que a crise financeira coloca a continuidade das operações sob risco. Há atraso no pagamento de fornecedores e funcionários, além de desabastecimento do supermercado da Cotribá.

O pedido foi concedido em parte e negado o sigilo do processo. A cooperativa está com 9,5 mil associados — estes não terão suas cobranças suspensas como os demais credores.

"A Cotribá garante a manutenção de suas atividades essenciais - recebimento de grãos, venda de rações, insumos, supermercados e demais serviços - assegurando receita para cumprir suas obrigações e proteger o patrimônio coletivo.", diz a cooperativa em nota.

A Cotribá informa ter mil funcionários e 31 mil clientes. Tem 29 unidades de armazenagem de grãos, uma indústria de ração, 25 lojas agropecuárias, cinco postos de combustíveis, quatro supermercados, um centro comercial, entre outras operações.

