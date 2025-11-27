Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Agro
Notícia

Aos 114 anos, cooperativa gaúcha prepara recuperação judicial com dívida de R$ 1 bi

Cotribá pediu já à Justiça que seja antecipada a suspensão das cobranças, pois operação está sob risco

