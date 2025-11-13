Amazon abre 760 vagas de emprego para a Black Friday no RS; veja o salário

Salário oferecido pela Amazon é de R$ 1764,61 para as vagas temporárias abertas para as vendas de Black Friday. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Gigante norte-americana do e-commerce, a Amazon abriu 760 vagas temporárias para trabalho no Rio Grande do Sul para dar suporte às vendas de Black Friday. A liquidação está marcada para 28 de novembro e é considerada o "Natal do comércio online".

A empresa busca auxiliares logísticos, que fazem a conferência e a separação das mercadorias, além do carregamento dos caminhões. A maioria das vagas é para Nova Santa Rita, onde fica o maior centro de distribuição dela no Estado. A Amazon não gosta de dizer exatamente quantas operações logísticas tem.

O candidato precisa morar em Esteio, Canoas, Sapucaia do Sul ou Nova Santa Rita. Também precisa ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo, mas não é exigida experiência. A inscrição é por este link. O salário é de R$ 1.764,61, com alimentação e ônibus fretado. O contrato é de até 180 dias e há possibilidade de efetivação.

A Amazon garante já ter investido R$ 888 milhões em suas operações no Rio Grande do Sul. Para a Black Friday, abriu 13 mil vagas temporárias.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

