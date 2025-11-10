Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Hospedagem
Notícia

Aluguel por temporada movimentou R$ 690 milhões em Porto Alegre, diz Airbnb

O recorte local faz parte de um estudo nacional que a plataforma encomendou à FGV

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS