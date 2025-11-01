Além de vinícola, resort na Serra terá 1,2 mil videiras para donos cultivarem as próprias uvas

A quase um ano da entrega, o resort com vinícola Bacco Wine Heaven, em Garibaldi, agregou ao projeto uma área com 1,2 mil videiras para os proprietários cultivarem as uvas no próprio local. As plantas são das variedades Merlot e Niágara. O terreno foi comprado pela Stremma.inc e R$ 500 mil foram para adquirir mudas e estruturas de lazer, como bangalôs, que serão instaladas perto da vegetação e poderão ser usadas por visitantes. A ideia é que o dono de cada apartamento escolha uma videira para batizar com o próprio nome.

— Terá a experiência completa do vinhedo — diz Diogo Giacomello, diretor-executivo do Grupo Belmais, empresa dona do projeto.

Como previsto no cronograma, a obra deve ser concluída em 2026. Está 35% executada. Todas as 372 unidades foram vendidas e todas têm vista para o Vale dos Vinhedos.

O complexo funcionará como condo-hotel, em que cada investidor é proprietário de uma unidade. Quando o imóvel for usado pelo dono, haverá cobrança de taxa de serviços hoteleiros, vistoria e limpeza. Já quando estiver disponível para locação, o rendimento será dividido entre o proprietário e o condomínio.

Noticiado em 2023 pela coluna, o Bacco Wine Heaven prevê sete prédios, um centro de eventos e uma vinícola onde os moradores poderão produzir o próprio vinho. O investimento informado antes da implantação das videiras era de R$ 110 milhões.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)