Agergs propõe à Corsan separar tarifa social da água da revisão do contrato para agilizar benefício

Possibilidade antecipada à coluna, a segregação da tarifa social da água da revisão geral de contrato foi apresentada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) à Corsan Aegea. Foi solicitado um posicionamento sobre a viabilidade de fazê-lo, já que o processo como um todo é mais complexo e demorado, enquanto a companhia de água e saneamento disse já estar esperando há seis meses a liberação da agência reguladora para ampliar o benefício de 45 mil para 473 mil famílias.