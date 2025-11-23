Acordo com Europa, leilão de ferrovias, economia da COP30, complexo audiovisual e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- À espera: Brasil quer resposta dos EUA à proposta ao tarifaço e "ok" da Europa a acordo com Mercosul. Entrevista com Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
- Ferrovias do Sul entrarão no plano de concessão federal em 2026. Entrevista com João Calegari, presidente do Sindicato dos Ferroviários do Rio Grande do Sul (Sindifergs)
- A gigante que investe na Amazônia e diz: “A floresta tem mais valor em pé”. Entrevista com Geraldo Aleandro, gerente sênior de Sustentabilidade da Natura
- “Máquina do tempo” de R$ 260 milhões na Amazônia projeta como floresta reagirá no futuro. Entrevista com o coordenador do projeto AmazonFACE pela Universidade de Campinas (Unicamp), David Lapola
- O que o leilão de baterias pode movimentar na economia gaúcha. Entrevista com Daniela Cardeal, presidente do Sindienergia-RS
- Empresa de SP planeja instalar complexo de R$ 150 milhões para fazer filmes e séries no RS. Entrevista com Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS
- Hotel de Gramado que faliu está aberto a propostas de compra. Entrevista com Nestor Samrsla, administrador judicial do escritório MRS Administração Judicial
- Torre de R$ 90 milhões no Menino Deus com vista para o Guaíba. Entrevista com Rodrigo Putinato, CEO da Cyrela Goldsztein
- Indústria de Bento Gonçalves muda fábrica e instala bebedouros em Belém para a COP30. Com Diogo Duarte
- Com "jipões" e mistério sobre preço dos carros, marca da China estreia no RS com três lojas. Com Diogo Duarte
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga
Patrocínio: Shopping Total, Sindilojas Porto Alegre, Rands - Randoncorp, Nos Leva, Be8, Corsan e Marcopolo
