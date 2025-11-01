A tarifa do Dmae após a concessão

Já aprovada pela Câmara de Vereadores, a proposta de concessão parcial do Dmae ainda possui longa tramitação pela frente. Mas como ficará a tarifa? Veja o que diz a prefeitura no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
