A revoltante semelhança entre os casos Refit e Banco Master

Qual a revoltante semelhança entre os casos Refit (alvo de megaoperações de fraudes fiscais em combustíveis) e Banco Master (liquidado pelo Banco Central)? Tentáculos de poder de seus donos: Ricardo Magro e Daniel Vorcaro, respectivamente. O primeiro já foi investigado por interferir na Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o segundo fez avançar projeto de lei para o Congresso poder demitir diretores do Banco Central. Não há limites. Assista ao comentário no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.