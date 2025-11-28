A revoltante semelhança entre os casos Refit e Banco Master

Qual a revoltante semelhança entre os casos Refit (alvo de megaoperações de fraudes fiscais em combustíveis) e Banco Master (liquidado pelo Banco Central)? Tentáculos de poder de seus donos: Ricardo Magro e Daniel Vorcaro, respectivamente. O primeiro já foi investigado por interferir na Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o segundo fez avançar projeto de lei para o Congresso poder demitir diretores do Banco Central. Não há limites. Assista ao comentário no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: enxugamento da taQi, estúdios de R$ 150 milhões e Zara e Sephora de volta ao Barra
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)