A resposta da Agergs sobre corte no preço do gás natural e tarifa social de água

Definição em relação ao reajuste do gás natural será feita somente em fevereiro; já sobre a tarifa social da água, não há previsão. Jonathan Heckler, RBSTV / Agencia RBS / Reprodução

Por meio de nota, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) respondeu as colunas sobre a tarifa do gás natural e a tarifa social da água.

Quanto à do gás, disse que definirá somente em fevereiro de 2026 sobre o repasse de ajustes feitos pela Petrobras. A estatal reduziu em 14% o gás natural em agosto e 1,7% na semana passada, corte que Sulgás só pode fazer ao consumidor após liberação da Agergs. A agência reguladora argumenta que o repasse será retroativo, mas não detalha se o cálculo contempla o que os consumidores residenciais, industriais, comerciais e de GNV deixam de economizar no período. A justificativa para deixar para o ano que vem é estar determinado no "mecanismo regulatório denominado conta gráfica" aprovado pelo seu Conselho Superior após consulta pública. Chegou a se considerar a avaliação de um reajuste extraordinário, que não avançou. Os da Petrobras são trimestrais, para cima ou para baixo, a depender de petróleo e dólar basicamente.

Já sobre a tarifa social da Corsan Aegea, não há previsão. A companhia de água e saneamento diz estar aguardando há seis meses para ampliar o benefício de 45 mil para 473 mil famílias, com possibilidade de reduzir à metade a conta. Agergs diz que os valores integram um "complexo processo regulatório de reequilíbrio econômico-financeiro em tramitação, que mudou a forma de remuneração da Corsan", com recentes minutas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para as agências que atuam na Corsan e que o processo inclui obras da enchente. Argumenta que não pode segregar os valores da tarifa social, que chamou de "suposto benefício imediato à população". Finaliza a resposta à coluna dizendo que "a implementação da tarifa social gerará redução sensível para os usuários dessa categoria tarifária, mas implicará o pagamento desse valor pelos usuários das demais".

