A gaúcha que coordena marinheiros no navio do Greenpeace, atracado na COP30

Ativista do Greenpeace, Ana Paula Maciel é natural de Porto Alegre. Giane Guerra / Agencia RBS

Durante a manhã que passou no Rainbow Warrior III (Guerreiro do Arco-Íris, na tradução), de onde apresentou o Gaúcha Atualidade da COP30, a coluna conheceu a ativista Ana Paula Maciel, do bairro Vila Nova, de Porto Alegre. Dos seus 43 anos, 19 foram nas embarcações do Greenpeace, como esta que atracou no porto da Universidade Federal do Pará (UFPA) durante o evento aqui em Belém, também para reforçar a mobilização pela proteção das florestas.

De botas, boné e roupa de trabalho pesado, Ana recebeu a Rádio Gaúcha com um sorrisão que abriu as portas do convés, da sala de descanso, da cozinha e até do escritório onde são planejadas as ações do movimento mundial pelo meio ambiente: "Se é amiga da Ana, pode vir." Ela mora três meses na embarcação, três meses na capital gaúcha. No navio, atua como contramestre.

— É quem organiza o trabalho dos marinheiros no navio. É como se os marinheiros fossem os peões da obra e eu o mestre de obras. E eu respondo para o primeiro oficial, que seria o engenheiro. O engenheiro vem, diz para o mestre de obras o que tem que fazer e o mestre de obras distribui o trabalho para os marinheiros — explicou.

Ana Paula se engajou quando outro navio da ONG, o Arctic Sunrise, atracou em Porto Alegre em 2006. Trancou o curso de Biologia e saiu pelo mundo. Ficou conhecida quando foi a única brasileira entre os 28 ativistas presos em ação contra uma plataforma petrolífera da Gazprom.

— Vocês devem lembrar que em 2013 teve uma gaúcha presa na Rússia. Sou eu — alertou à coluna no início da conversa.

Sobre os problemas que enfrentam, afirma que as previsões do tempo já permitem fugir das tempestades, mas aponta a pirataria como um transtorno por assaltarem os navios.

— Não é Johnny Depp que vem no navio, né pessoal? — brincou, em referência ao ator que interpretou o pirata Jack Sparrow no cinema.

