Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Guerreiro do Arco-Íris
Notícia

A gaúcha que coordena marinheiros no navio do Greenpeace, atracado na COP30

Ana Paula atua há 19 anos nas embarcações da ONG, já foi presa e reclama dos ataques de piratas

Giane Guerra

Direto de Belém (PA)

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS