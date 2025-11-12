Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV

Na COP30
Notícia

“A floresta tem mais valor em pé”, diz gerente da Natura, que tem mil produtos com algo da Amazônia

Gigante do setor de beleza trabalha com 45 comunidades da região há 25 anos

Direto de Belém (PA)

