À espera: Brasil quer resposta dos EUA à proposta ao tarifaço e "ok" da Europa a acordo com Mercosul

A redução das tarifas de produtos agrícolas por Donald Trump gerou preocupação após a comemoração inicial. Enquanto isso, a negociação oficial precisa iniciar, assim como o Brasil tem que tocar acordos comerciais com outros países. O Gaúcha Atualidade ouviu o superintendente de Relações Internacionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Frederico Lamego. Leia trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

Como avalia o recuo de Trump?

Olha, acreditamos que foi um avanço, apesar de pequeno. São só cerca de 80 produtos e apenas três deles — suco de laranja e castanha do Pará — tiveram redução para praticamente zero. Os demais caíram de 50% para 40%, enquanto outros países que já estão negociando acordos com os Estados Unidos tiveram redução maior. Alguns setores ficaram preocupados, como o café, porque há um acordo com o Vietnã, cuja produção ficará mais competitiva do que a do Brasil. Então, estamos defendendo um avanço mais rápido no início das negociações.

Qual a previsão?

O Brasil mandou na semana passada uma oferta ao governo americano. Estamos aguardando o quão atrativa ela será para iniciar as negociações. Esperamos algo ainda para esta semana. O prejuízo nestes seis meses de tarifaço é grande. Estamos muito preocupados também com a implementação do Plano Brasil Soberano, que visa garantir crédito e apoio às empresas impactadas. As mudanças tarifárias estão ocorrendo a cada duas semanas, o que gera um clima de grande incerteza sobre como ficarão as exportações para o próximo ano.

O que tem na proposta brasileira?

Não temos detalhe algum, por serem questões sigilosas. Mas a CNI tem contribuído com dados, propostas e temas, que levamos aos negociadores brasileiros. Não sabemos como isso foi usado.

Há receio de que acertos de Trump com países da América Latina, como Argentina, comprometam o acordo União Europeia-Mercosul?

Precisamos ter primeiro acesso aos termos para ver se há risco. A informação que temos aqui de Brasília é de muito otimismo para firmá-lo (acordo Mercosul-UE) até o final do mês de dezembro, possivelmente na semana do dia 19 e 20. Obviamente preocupa, mas, por outro lado, a Argentina não vai querer botar em risco a assinatura de um acordo que ela também será muito beneficiada pelo acesso ao mercado europeu.

Enquanto isso, exportadores brasileiros estão conseguindo vender a outros países? Os gaúchos estão precisando reduzir preço.

Estamos terminando uma análise aqui na CNI sobre as exportações. Quando olhamos outubro, as exportações para os Estados Unidos caíram 38% sobre o mesmo mês do ano passado. Mas, quando se analisa 12 meses, a queda foi de 4,5%. Há uma compensação para outros mercados, principalmente da agroindústria, mas precisamos de um pouco mais de refinamento dos dados. Mas todos que estão procurando novos mercados estão tendo dificuldade de negociar bons termos de vendas exatamente porque estão em uma defasagem quando se inicia a negociação.

Por isso, a importância de acordos comerciais.

Já foi sinalizado ao vice-presidente Geraldo Alckmin para que o Brasil abra o quanto antes novas frentes de acordos comerciais para que possa ter um poder de barganha maior no futuro, seja no nível macro, nas reuniões governamentais, seja entre empresas. Vemos com bons olhos, por exemplo, a abertura de uma discussão com o Canadá, o alargamento do nosso acordo com a Índia, novas frentes discutidas com México, Reino Unido e Sudeste Asiático. Se o Brasil for capaz de finalizar alguns desses acordos ao longo de 2026, melhores serão as chances de diminuirmos o impacto dos Estados Unidos.

