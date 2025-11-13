13º salário, Black Friday, dólar, Ibovespa e mais agenda 28.11

Agenda

Prazo de pagamento da primeira parcela do 13º salário pelas empresas.

Black Friday, liquidação que ganhou espaço no calendário do consumidor e do varejo brasileiro: Lojas do RS esperam que 13º salário turbine vendas na Black Friday

Divulgação da taxa de desemprego.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar subiu 0,32%, para R$ 5,35. Ibovespa caiu 0,12%, aos 158.360 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.