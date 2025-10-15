Venda do varejo, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 15.10

Agenda
IBGE divulga a venda do comércio em agosto, com dados do Rio Grande do Sul.
Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) divulga o Livro Bege, com as perspectivas para a economia dos Estados Unidos.
O Tá na Mesa da Federasul convida exportadores gaúchos. Convidados: presidentes do Conselho de Administração da Docile, Alexandre Heineck e do Banco Randon, Joarez Piccinini (também diretor de Relações Institucionais da RandonCorp) e o gerente de estratégia da Marcopolo, Rodrigo Bisi.
Pílulas
Dólar subiu 0,14%, para R$ 5,46. Ibovespa caiu 0,07%, aos 141.683 pontos.
