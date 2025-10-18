Uma loja no shopping para comprar produtos feitos por gaúchos

Produtos das marcas Geleias da Bisa, Brazô e Raízes & Aromas são vendidos na operação. Jonathan Heckler / Agencia RBS

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Quer comprar de gaúchos, mas não sabe onde encontrar os produtos? Uma opção bem fácil é a Loja Tela, que o Sebrae RS mantém no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A coluna noticiou em primeira mão o projeto ainda em 2024, que segue funcionando e, o melhor, trocando periodicamente as marcas expostas. Funciona para os micro e pequenos empreendedores testarem seus itens em loja e, claro, serve para o consumidor chegar até eles.

Na Mercopar, em Caxias do Sul, o diretor-técnico do Sebrae-RS e entusiasta da Loja Tela, Ariel Berti, estava presenteando os painelistas do congresso com sacolinhas com um trio de produtinhos: Geleias da Bisa, feitas no bairro Tristeza, em Porto Alegre; chá gaseificado em lata Brazô, de Ivoti; e temperos “afetivos” da Raízes & Aromas, também da Capital.

Loja montada pelo Sebrae no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. Sebrae RS / Divulgação

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: por que o preço da gasolina deve cair

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.