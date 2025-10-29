Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Uma das estruturas de energia mais importantes do RS é modernizada com R$ 228 milhões

Investimento é feito pela Axia, que era Eletrobras até mudar de nome há poucos dias

