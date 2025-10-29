Uma das estruturas de energia mais importantes do RS é modernizada com R$ 228 milhões

Chegará a R$ 228,1 milhões o investimento para ampliar uma subestação de energia na Região Metropolitana pela Axia Energia, que era a Eletrobras até mudar de nome há poucos dias, alterando também o da subsidiária Eletrosul. A Subestação Gravataí passa por uma modernização, com atualização de equipamentos de grande porte.

A chamada "ampliação K" é feita em seis etapas. A conclusão está prevista para o final de dezembro. O projeto aumentará em R$ 36,5 milhões a Receita Anual Permitida (RAP) para a empresa, diz o gerente de Engenharia de Implantação de Transmissão Sul, Patrick Cardoso.

A nova infraestrutura aumenta a qualidade de transmissão de energia para atender a região e o Sistema Interligado Nacional (SIN). A subestação é considerada uma das estruturas mais importantes para o abastecimento do Rio Grande do Sul. Por ela, passam as linhas de transmissão Caxias e Nova Santa Rita.

A Axia tem 17% da capacidade de geração nacional e 37% do total de linhas de transmissão do SIN. Atualmente, 100% da capacidade instalada provém de fontes renováveis, com 81 usinas, sendo 47 hídricas, 33 eólicas e uma solar. No Rio Grande do Sul, a empresa tem os complexos eólicos Cerro Chato e Coxilha Negra, e a hidrelétrica Passo São João. A Eletrobras foi privatizada em 2022.

