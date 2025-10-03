Tumelero muda de dono, de novo

Lojas da marca passaram por reformas. Tumelero / Divulgação

Oito anos após ser comprada pelo Saint-Gobain, a Tumelero foi vendida pelo gigante de materiais de construção de 360 anos. Quando foi adquirida pelo grupo francês, em 2017, a varejista gaúcha tinha 29 lojas. Agora, está com 16.

Apesar das reformas de pontos de venda e da entrada no e-commerce, a empresa passou ainda nos últimos meses por um enxugamento forte, com fechamento de 11 unidades. Estas operações ficavam em Pelotas, Rio Grande, Bagé, Viamão, Santo Ângelo, Passo Fundo, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Cachoerinha e Porto Alegre (Centro Histórico e Cristal).

Quem comprou foi o grupo GG10, dono da marca G-Haus. Esta empresa foi criada pelo empresário Germano Grings, ex-taQi, do Grupo Herval.

Fundada em 1967, a Tumelero emprega 580 pessoas atualmente. No ano passado, atingiu recente de cerca de R$ 250 milhões.

