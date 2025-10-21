Troféu Atena é entregue pelo varejo gaúcho

Premiação do varejo do Rio Grande do Sul, o Troféu Atena foi retomado e entregue aos presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL), Irio Piva, e da Federasul, Rodrigo Sousa Costa. O presidente a Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer, lembra da contribuição recente dos empresários no combate ao aumento do ICMS e na enchente.

Aliás, Costa, da Federasul, preside o Bloco Empresarial Gaúcho, criado para unir entidades de vários setores econômicos para quando é preciso "elevar o tom" sobre determinadas bandeiras, que vão de rodovias a impostos e bets. Nesta semana, o grupo terá uma reunião para alinhar a campanha "Acorda, Rio Grande" preparando já o terreno para as eleições de 2026.

