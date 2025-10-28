Três exemplos do que avançaria no RS com um fundo constitucional

Aod Cunha, ex-secretário Estadual da Fazenda. Duda Fortes / Agencia RBS

Ex-secretário Estadual da Fazenda, Aod Cunha aponta três necessidades do Rio Grande do Sul que poderiam ter acesso a recurso barato caso Sul e Sudeste também tivessem um fundo constitucional.

Irrigação, subsidiando o investimento nas lavouras e milho e soja. A região é a mais afetada em 30 anos por secas graves e isso traria benefício social e também econômico para todo o Brasil. Infraestrutura de longo prazo, como ferrovias. Poderia haver subsídio para aumento de investimentos. Transição energética. Ficar com geração no Nordeste e consumo no Sul faz o custo recair sobre o país todo.

— Se fosse para ter uma racionalidade parecida com o que é feito para o Norte e Nordeste, eu focaria em aumentar a competitividade para regiões com subníveis de desenvolvimento. Da mesma forma que o Nordeste é menos desenvolvido que o Sudeste e isso traz prejuízos para todo o país, a metade sul do Rio Grande do Sul tem um desenvolvimento muito desigual em relação à serra ou Porto Alegre — diz Aod.

Nordeste, Centro-Oeste e Norte têm a fonte de recurso desde a Constituição de 1988. O fundo constitucional é formado por 3% da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Renda (IR). Na semana passada, foi criada uma comissão na Câmara Federal para discutir que Sul e Sudeste também tenham. Nenhum deputado gaúcho compareceu: Faltou tempo? Nenhum deputado do RS foi à criação da comissão para buscar fundo de financiamento para o Sul

