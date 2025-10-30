Trégua entre EUA e China, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 30.10

Agenda

Estados Unidos e China acertaram trégua comercial de um ano após a primeira reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping em seis anos, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na Coreia do Sul. O acordo, anunciado na madrugada, suspende restrições e tarifas que vinham elevando a tensão entre as duas maiores economias do mundo. A trégua inclui setores estratégicos, que estavam no centro das negociações. A China suspendeu controles de exportação sobre terras raras, enquanto os Estados Unidos congelaram a ampliação de restrições tecnológicas a subsidiárias de empresas chinesas. Este acerto tende a agilizar a negociação com o Brasil, que acaba, em vários pontos, complementando a relação entre os dois países. Mas veja: o corte tarifário diminui a taxa média sobre exportações chinesas para 45%. Entre os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, apenas Brasil e Índia têm tarifas mais altas.

Banco central norte-americano, o Federal Reserve (Fed) reduziu a taxa de juros em 25 pontos-base, para o intervalo entre 3,75% e 4%, e anunciou o fim do Quantitative Tightening (QT) a partir de 1º de dezembro, o período de aperto monetário. O comunicado destacou o enfraquecimento do mercado de trabalho.

A sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, marcada para as 10h desta quinta-feira (30), tem apenas um item na pauta: a apreciação do projeto de lei que determina que a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para pessoas que ganham até R$ 5 mil terá validade indeterminada. Hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece um prazo de cinco anos para alterações nas alíquotas do IR.

Ministério do Trabalho divulga Caged de setembro, com dados de emprego com carteira assinada.

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social promoverá o evento FGTAS Debate: Governança e tendências do mercado de trabalho, das 9h às 17h, na sede do Tribunal de Contas do Estados (TCE). Entre os palestrantes confirmados estão o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), João Augusto Ribeiro Nardes, e a jornalista da Rádio Gaúcha, Zero Hora, GZH e RBS TV, Giane Guerra.

Associação das montadoras de veículos, Anfavea estudo sobre emissão de gases por veículos

FGV divulga a inflação pelo IGP-M de outubro.

Pílulas

Dólar caiu 0,03%, para R$ 5,35. Ibovespa subiu 0,82%, aos 148.633 pontos.

