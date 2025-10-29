Torre será construída com R$ 35 milhões no ponto mais alto de Bento Gonçalves

Uma torre de 23 andares será erguida com R$ 35 milhões no ponto mais alto de Bento Gonçalves, no centro da cidade da serra gaúcha. O empreendimento Scena High Life funcionará como condo-hotel, em que o proprietário pode disponibilizar a unidade para hospedagem quando não estiver usando o imóvel.

O projeto será construído pela Stremma.inc e administrado pela Stremma Stay, ambas do Grupo Belmais. As obras estão previstas para começar no primeiro semestre de 2026 e a entrega está estimada para 2030. Vão gerar 400 empregos diretos e indiretos.

A torre terá 126 apartamentos, custando a partir de R$ 390 mil. Mais da metade já foi comercializada. A ideia é atingir R$ 60 milhões em vendas.

As unidades terão de 23 e 28 metros quadrados, com quarto, sacada, sala e cozinha. A área comum incluirá de restaurante a centro de eventos, passando por sauna e spa com jacuzzis. O projeto também prevê um bar panorâmico no topo do edifício, destaca o diretor-executivo do Grupo Belmais, Diogo Giacomello, que garante uma vista para toda a cidade.

O projeto arquitetônico é da Dallanora Projetos e Consultoria e o de interiores é da ArteForma Arquitetura.

