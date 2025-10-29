Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Bar no topo
Notícia

Torre será construída com R$ 35 milhões no ponto mais alto de Bento Gonçalves

Empreendimento funcionará como condo-hotel, no qual moradores podem oferecer para hospedagem

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS