Torre será construída com R$ 35 milhões no ponto mais alto de Bento Gonçalves

Uma torre de 23 andares será erguida com R$ 35 milhões no ponto mais alto de Bento Gonçalves, no centro da cidade da serra gaúcha. O empreendimento Scena High Life funcionará como condo-hotel, em que o proprietário pode disponibilizar a unidade para hospedagem quando não estiver usando o imóvel.
O projeto será construído pela Stremma.inc e administrado pela Stremma Stay, ambas do Grupo Belmais. As obras estão previstas para começar no primeiro semestre de 2026 e a entrega está estimada para 2030. Vão gerar 400 empregos diretos e indiretos.
A torre terá 126 apartamentos, custando a partir de R$ 390 mil. Mais da metade já foi comercializada. A ideia é atingir R$ 60 milhões em vendas.
As unidades terão de 23 e 28 metros quadrados, com quarto, sacada, sala e cozinha. A área comum incluirá de restaurante a centro de eventos, passando por sauna e spa com jacuzzis. O projeto também prevê um bar panorâmico no topo do edifício, destaca o diretor-executivo do Grupo Belmais, Diogo Giacomello, que garante uma vista para toda a cidade.
O projeto arquitetônico é da Dallanora Projetos e Consultoria e o de interiores é da ArteForma Arquitetura.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: ônibus gaúcho volta à Europa, duplicação de shopping é adiada e varejo atacadista na BR-116
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)