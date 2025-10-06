Torre de R$ 150 milhões na Carlos Gomes terá sede de empresas como Bradesco e Oleoplan

Entregue aos compradores após mudar a paisagem de onde foi construído na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre, o UMA Corporate recebe a sede de empresas como os gigantes Bradesco e Oleoplan. O projeto recebeu um investimento de R$ 150 milhões, com valor de vendas de R$ 270 milhões. O empreendimento é da UMA Incorporadora, comandada pelos sócios e irmãos Antonio e Newton Ulrich. A coluna visitou as obras ainda no início de 2023.

Nesta semana, terá um evento para celebrar o projeto com todos os envolvidos. Por enquanto, 75% das unidades foram comercializadas. São 112 salas de 51 a 156 metros quadrados, que podem ser unificadas até 771 metros quadrados, além de 225 vagas de estacionamento e do auditório para 120 pessoas. Um "rooftop" (terraço) permitirá trabalhar ao ar livre.

O projeto tem participação dos escritórios de Pedro Gabriel e Bonini Arquitetura, de Tellini Vontobel e da Ambidestro. A torre terá acesso pelo novo shopping do Zaffari, o Bourbon Carlos Gomes, que tem inauguração prevista para o dia 30.

Em conversa com a coluna, Antônio Ulrich mostrou-se ansioso para a tramitação do novo Plano Diretor na Câmara de Vereadores. Se aprovado, a UMA deverá engatar mais projetos.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: polêmica da energia renovável, leilão de ferrovias e o potencial do triticale

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)