Tirolesa no cânion de Cambará do Sul voltará a funcionar

Após um ano de suspensão, voltará a funcionar a tirolesa instalada em um dos vértices do Cânion Fortaleza, no Parque da Serra Geral, em Cambará do Sul. A confirmação foi dada à coluna por Samuel Lloyd e Humberto Filho, executivos da Urbia Parques, concessionária que administra o local.

A decisão de fechar o atrativo foi atribuída à baixa nos turistas em 2024. Agora, a retomada é motivada pela expectativa de aumento do fluxo de visitantes na temporada de verão.

— É uma aposta da concessionária prevendo este aumento — diz Lloyd, diretor da Urbia Parques.

— A expectativa, inclusive, é de receber mais argentinos e uruguaios que vêm para a Serra e podem "desviar a rota" até Cambará — complementa Humberto Filho, diretor da unidade Cânions Verdes.

Ainda não há data, mas a previsão é de que a reabertura seja na segunda quinzena de dezembro. O valor do ingresso (separado do tíquete do parque) está em definição. O lançamento e a venda ocorrerão na Festuris, evento de turismo que será realizado em Gramado de 6 a 9 de novembro, quando será possível simular a descida da tirolesa com um óculos de realidade virtual.

Curiosidades da tirolesa

O equipamento foi instalado em 7 de julho de 2023 e tem 1.099 metros de altura. Foram necessários seis meses de trabalho para a instalação, que envolveu cerca de 50 pessoas. Ao andar, o visitante ficava sentado em uma cadeira de tecido suspensa por dois cabos que percorreriam 720 metros de um ponto a outro em um dos cânions mais altos do país. Era preciso usar capacete e ficar preso por cordas e mosquetões típicos do montanhismo. Para chegar até a plataforma de saída, o visitante precisava caminhar cerca de dois quilômetros até a borda do cânion. Depois de atestada a segurança, a descida, que levava até três pessoas de 40kg a 110kg por vez, alcançava uma velocidade média de 30 quilômetros por hora. Antes de ser suspensa, a atração custava R$ 220 por pessoa.

