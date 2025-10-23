Terceira maior rede do RS abre seu 14º atacarejo

Com abertura marcada para o dia 30, o atacarejo Macromix de Cachoeirinha foi construído com investimento de R$ 30 milhões. O aporte integra os R$ 410 milhões na expansão do grupo UnidaSul, noticiados pela coluna no início deste ano.

A loja fica na Avenida Frederico Augusto Ritter, 320, bairro Cedic. Terá 14 mil itens à venda em um espaço de 2,65 mil metros quadrados. Foram abertos 150 empregos. O estacionamento de 109 vagas terá ponto de recarga para carro elétrico.

Com sede em Esteio e terceira maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, a UnidaSul tem 47 lojas em 25 cidades. São 33 Rissul e 14 Macromix Atacado. Emprega 7,5 mil pessoas. Leia também: Do balcão ao comando da 3ª maior rede de supermercados, de indústria e transportadora: "Lembro do 1º padeiro"

