"Temos que remunerar", diz Leite sobre incentivo a investimentos com cuidados ambientais

Governador Eduardo Leite Renan Mattos / Agencia RBS

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Governador Eduardo Leite sobre incentivos públicos a investimentos que cuidam do meio ambiente:

Se não houver incentivos corretos para que se protejam, as pessoas vão extrair melhor rentabilidade, às vezes gerando problemas ambientais. Temos que prestigiar e remunerar quem tem práticas sustentáveis. EDUARDO LEITE

