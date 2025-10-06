"Tem um trâmite a ser cumprido", diz diretor da Polícia Federal sobre apreensões cobrirem rombo no INSS

Há estimativas de que a fraude do INSS supere R$ 4 bilhões. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Além de terem afetado aposentados, o ressarcimento das vítimas da fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) exigiu que o governo federal liberasse R$ 3,3 bilhões em crédito extraordinário para o ressarcimento, ou seja, dos cofres públicos, que, por sua vez, são abastecidos com impostos pagos pela população. Indigna a todos, com razão, pois os criminosos deveriam devolver as mensalidades descontadas ilegalmente. A Polícia Federal tem feito bloqueios e apreensões. Porém, há um trâmite até isso tornar-se dinheiro da União, sobre o que a coluna questionou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

— Há bloqueios, como o de R$ 400 milhões só de um investigado, mas que são retirados do crime organizado. Mas veículos e aeronaves são apreensões e estão lá na garagem da Polícia Federal. São bens trazidos ao sistema da Justiça Criminal. Tem todo um trâmite a ser cumprido para o perdimento definitivo e, aí sim, destinação para o patrimônio da União. Os valores em espécie serão revertidos para repor ao erário público dessas indenizações — disse.

Além dos trâmites, tem a quantia. Há estimativas de que a fraude do INSS supere R$ 4 bilhões e, segundo o diretor-geral, R$ 6,4 bilhões foi o que a Polícia Federal conseguiu apreender em todo o ano passado em outros casos de crime organizado.

— Se será suficiente ou não, eu não sei dizer, porque a investigação continua. Mas nós vamos cumprir o nosso papel, que é fazer essas apreensões, esses bloqueios de tudo aquilo que nós entendemos que seja necessário — finalizou.

Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal. Carlos Macedo / Agencia RBS

Ouça a entrevista completa:

