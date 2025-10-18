Supermercado do RS lança marcas próprias para enfrentar concorrência: "Só nós temos"

Garrafas térmicas e copos já estão sendo vendidos nos supermercados Asun. Asun / Divulgação

Inspirada em um supermercado da Espanha (origem da família proprietária), a rede Asun passa a vender uma linha de produtos de marca própria. Itens de bazar como garrafas térmicas, copos e cadeiras de praia são importados da China e colocados nas prateleiras com o nome Valencia — uma alusão à cidade espanhola — nos rótulos.

Foi uma estratégia para lidar com a disputa que se acirrou no varejo de alimentos nos últimos anos. A referência é o Mercadona, com mais de 1,6 mil lojas na Espanha e em Portugal, e muito conhecido pela linha própria de produtos.

— Com o aumento da concorrência, entendemos que era importante oferecer marcas que só nós temos — diz o gerente de Compras Internacionais Lucas Ortiz, filho do fundador do Asun, o espanhol Antonio Ortiz.

Copos de parede dupla e garrafas térmicas de inox têm vendido bem. Asun / Divulgação

Até agora, os campeões de vendas têm sido os copos de parede dupla, as cadeiras de praia e as garrafas térmicas de inox. Está a caminho uma remessa de guarda-sóis e piscinas de plástico. Ortiz diz que o produto importado é até 40% mais barato do que o de fornecedores locais:

— Conseguimos reduzir o preço em função do volume. Se do parceiro local, eu consigo comprar uma, duas ou três caixas, do chinês eu tenho que comprar 500. Mas vale, porque é produto com venda quase certa, especialmente nas lojas na praia — exemplifica.

Será lançada uma segunda marca — a Mascote, de produtos para pets —, cujo estoque está a caminho para iniciar a venda em dezembro.

Sobre o momento econômico

Sobre o momento do setor supermercadista, o gerente Lucas Ortiz avalia o cenário como "delicado".

— A população não está aumentando na mesma proporção que as lojas de mercado. Então, a única coisa que conseguimos fazer é nos diferenciarmos, com atendimento mais próximo e oferecendo produtos que o concorrente não tem — pondera.

Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

