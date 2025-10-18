Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Preço menor
Notícia

Supermercado do RS lança marcas próprias para enfrentar concorrência: "Só nós temos"

A inspiração vem de uma rede espanhola, mas os produtos são importados da China até 40% mais baratos

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS