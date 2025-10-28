Supermercado da praia lança campanha para contratar pessoas com mais de 50 anos

Provocado pela coluna sobre a contratação de pessoas com mais de 50 anos no varejo, o CEO do Super da Praia, Cesion Pereira, avisou que a rede de supermercados do Litoral está com uma campanha exatamente para atrair estes candidatos. Hoje, a empresa está com 10% do seu quadro de funcionários nesta faixa etária, mas a ideia é ter mais.
— Estamos recebendo currículos e obtendo retorno favorável, pois observamos que muitas vezes o 50+ sente-se constrangido em pedir uma vaga de emprego — conta o supermercadista.
A empresa já tinha o costume de contratar pessoas aposentadas e diz que o resultado é "excelente":
— São mais comprometidos e preocupados com o atendimento — diz Simoni Pereira, sócia e coordenadora de Recursos Humanos.
A rede tem quatro lojas, nas quais emprega 270 pessoas, número que sobe a 310 no verão.
